بن حبريش يطلع على أوضاع مديريتي رماه والعبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، مع مدير مديرية رماه أحمد المنهالي، الوضع الخدمي ومتطلبات تحقيق الاستقرار .



وتطرق الاجتماع إلى ابرز احتياجات المديرية من المشاريع الخدمية ومستوى تنفيذ التوجيهات السابقة بشأن توفير مولد كهربائي للمديرية.

وأكد بن حبريش اهتمام السلطة المحلية بالمناطق الصحراوية ومنها مديرية رماه وايلاء الجوانب الخدمية والمعيشية فيها ما تستحقه من تطوير بالإضافة إلى توفير متطلبات تعزيز والارتقاء بالعمل الأمني.

الى ذلك اطلع بن حبريش اليوم، على أوضاع مديرية العبر وأبرز احتياجاتها من المشاريع الخدمية والتعليمية، واستمع من مدير المديرية سالم الصيعري، لشرح عن جهود السلطة المحلية والدور المجتمعي في تعزيز جوانب الاستقرار الأمني والخدمي.

وأشاد بن حبريش بدور المشايخ والأعيان والوجهاء والشخصيات الاجتماعية في المديرية المساند للسلطة المحلية وجهودها في تحقيق الاستقرار مشددًا على المزيد من التعاون بما يخدم قضايا المديرية والتركيز على المشاريع التي يحتاجها المواطنون.