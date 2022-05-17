‏الارياني: مليشيا الحوثي تختلق الأعذار للتنصل من التزاماتها برفع الحصار عن تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، ان الحكومة تقدم التنازلات تلو التنازلات، وتتعاطى بايجابية ومسئولية مع المبادرات، تاكيدا لالتزامها بدعم جهود التهدئة واحلال السلام الشامل وفقا للمرجعيات الثلاث.



وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان التنازلات التي تقدمها الحكومة تؤكد حرصها على انهاء معاناة ملايين اليمنيين المتفاقمة جراء الحرب التي فجرها الانقلاب بمن فيهم القاطنين في مناطق سيطرة الحوثي‏.

واضاف الارياني: في المقابل تواصل مليشيا الحوثي بايعاز ايراني تقويض جهود التهدئة، ووضع العقبات والعراقيل امام تنفيذ بنود الهدنة،بخرق وقف اطلاق النار، واختلاق الاعذار للتنصل من التزاماتها في رفع الحصار عن تعز، وتوجيه عائدات المشتقات النفطية لصرف مرتبات موظفي الدولة، دون اكتراث بالاوضاع الانسانية‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الاممي بالضغط على مليشيا الحوثي الارهابية لتنفيذ لبنود الهدنة، ووقف خروقاتها في مختلف جبهات القتال، ورفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط عن مدينة تعز، وتسخير عائدات واردات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة لدفع مرتبات موظفي الدولة.