الحديدة.. مقتل نزيل في السجن المركزي برصاص مسلحين حوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل أحد نزلاء في السجن المركزي بمحافظة الحديدة (غربي اليمن)، مساء الأحد، برصاص مسلحين حوثيين.



وقالت مصادر صحفية، إن "نزيلاً في السجن المركزي بالحديدة، قتل برصاص مسلحين يتبعون المشرف الحوثي أبو حيدر جحاف".



وأوضحت المصادر أن الحادثة تمت بعد اندلاع خلاف بين أحد المسلحين وعدد من النزلاء أقدم على إثرها مسلحون يتبعون المشرف الحوثي أبو جحاف (حراسة بوابة السجن) بفتح النار بشكل مباشر على السجناء مما أدى إلى إصابة السجين هشام سليمان الزبيدي بطلقة نارية في رأسه، أودت بحياته على الفور.



ونقل بسيم الجناني ـ صحفي من الحديدة ـ عن مصاد داخل السجن المركزي "أن المسلحين التابعين لجحاف والمستلمين للبوابة الخارجية يمارسون بشكل مستمر البلطجة على النزلاء والجنود وسبق أن أقدموا على إطلاق النار باتجاه مدير السجن ناجي القوسي".



وخلال سنوات الانقلاب قُتل وأصيب عشرات النزلاء في السجون الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في حوادث مماثلة برصاص مسلحين حوثيين.

