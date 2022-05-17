عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية تمدد فترة الإيداع لدى البنك المركزي اليمني

الثلاثاء 17 مايو 2022

الخليج 365

وقع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، الاثنين، اتفاقية مع مساعد وزير المالية السعودي عبدالعزيز الرشيد؛ لتمديد الوديعة السعودية التي سبق إيداعها في المركزي اليمني عام 2018.



وتبلغ الوديعة السعودية السابقة ملياري دولار، قدمتها المملكة السعودية للبنك المركزي اليمني، وتم السحب منها على أكثر من 40 دفعة خلال مدة الوديعة المتفق عليها في الاتفاقية، والتي تبلغ عامين.

وأعلن الموقع الرسمي للبنك المركزي اليمني التوقيع مع الجانب السعودي على اتفاقية لتمديد الوديعة السابقة، وتحويل الدفعة الأخيرة منها والبالغة 174 مليون دولار إلى حساب البنك المركزي اليمني.

ووفق الموقع، فقد حضر مراسم التوقيع وزير المالية اليمني سالم بن بريك، وعدد من المسؤولين اليمنيين والسعوديين المشاركين في المباحثات الجارية بين الجانبين للاتفاق على آلية استخدام الدعم المقدم من السعودية والإمارات للبنك المركزي اليمني، والمخصص لدعم استقرار العملة الوطنية والأسعار، والبالغ ملياري دولار.

وأكد الرشيد، أن الاتفاقية تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق، مشيرا إلى أن هذا الدعم يعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية، لا سيما سعر صرف الريال اليمني، ما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.

وأفاد بأنه جرى التباحث حول الوديعة التي أعلن عنها في أبريل 2022.

وعلى إثر ذلك، تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في السوق المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة لليمن، حيث تراجع سعر صرف الريال السعودي إلى ما دون 240 ريالا يمنيا، على وقع تداولات إخبارية تفيد بالتوقيع على وديعة جديدة لليمن.

وعلق الباحث والمحلل الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي على تلك الأخبار قائلا: "انتهت فترة الوديعة السعودية السابقة الموقعة في العام 2018 المقررة حينها بسنتين، وما زال هناك رصيد لم يستنفد منها يقدر بـ 174 مليون دولار، ما استدعى توقيع اتفاقية تمديد لهذا الجزء المتبقي منها، وسيستعمل لدعم خمس سلع اساسية كما هو عليه الحال في الدفعات السابقة منها وبنفس الآلية والشروط".

وأضاف الفودعي في منشور على صفحته الخاصة بموقع فيسبوك: "حدث ذلك على هامش الاجتماعات بين اليمن والأشقاء في السعودية والإمارات والمتعلقة باستيعاب التزاماتهم الأخيرة المقدرة بملياري دولار".