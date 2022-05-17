عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئاسة اليمنية في الإمارات للعزاء في وفاة خليفة بن زايد

الثلاثاء 17 مايو 2022

الخليج 365

وصل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الاثنين، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ونوابه: عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، قدموا واجب العزاء والمواساة للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، لدى استقبالهم في أبوظبي وللشعب الإماراتي في وفاة فقيد الأمة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعرب رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي عن حزنهم العميق برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي ترك بصمات ومآثر خالدة لوطنه وأمته، سيرا على نهج والده المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

في السياق، قدم العليمي ونوابه، التهاني للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة الشعب الإماراتي عبر المجلس الأعلى للاتحاد، وتوليه قيادة البلاد نحو مرحلة زاخرة بمزيد الإنجازات والمكتسبات لصالح بلده وشعبه وأمته.

وجدد رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، تقديرهم العالي للدعم الإماراتي السخي للشعب اليمني وقيادته السياسية من خلال تحالف دعم الشرعية، وجهود استعادة الدولة وإحلال السلام والاستقرار في اليمن.

كما أعربوا عن ثقتهم بمزيد الدعم والتعاون المثمر في مختلف المجالات، وعلى رأسها الجانب الاقتصادي تحت القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، لم تنقطع التعازي من قادة ورؤساء العالم للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في وفاة الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعلنت دولة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً.

كما أعلنت البلاد تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، اعتباراً من يوم السبت، حدادا على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.