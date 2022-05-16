لقاء في عدن يناقش كيفية تنفيذ برامج تدريبية إنعاشية في المعاهد التقنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي، اليوم في عدن، مع المنسق العام لقسم الانتعاش الاقتصادي والتنمية في اليمن التابع لمنظمة لجنة الانقاذ الدولية IRC، بهزاد، كيفية تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ برامج تدريبية إنعاشية وتوفير احتياجات ضرورية لبعض المعاهد التقنية.



وتطرق اللقاء الذي حضره مستشاري الوزارة عصام عبده علي ، لشؤون المنظمات أرفد باعباد، الى كيفية عقد دورات تدريبية انعاشية لعدد من المستهدفين في مختلف التخصصات المهنية والفنية التي تواكب سوق العمل ، وتوفير أهم المتطلبات والتحهيزات التي يحتاجها عدد من المعاهد الفنية والتقنية خاصة المعهد السمكي والتجاري التي تسهم في تطوير مخرجات التعليم بالصورة المطلوبة .

وفي اللقاء أكد المحولي، سعي الوزارة من خلال التعاون المشترك مع المنظمات المحلية والدولية لتطوير العملية التعليمية بما يواكب احتياجات سوق العمل بتخصصات ومهارات مختلفة .. مبينا أن الوزارة ستقدم التسهيلات والدعم اللازم لتسهيل مهام المنظمة في تنفيذ مشاريعها وبرامجها التطويرية لقطاع التعليم الفني والمهني .