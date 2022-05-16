‏الارياني يطالب بضغط دولي على مليشيا الحوثي لوقف صناعة وزراعة الألغام وتسليم خرائطها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني " ان مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران قامت بزراعة مئات الآلاف من الألغام بشكل عشوائي في كافة المناطق التي وصلت اليها، او اندحرت منها، وفي مناطق الاشتباكات، وتلك التي لا تزال تسيطر عليها، في أكبر عملية زراعة للألغام منذ الحرب العالمية الثانية".



واضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان مليشيا الحوثي زرعت الألغام في المنشآت العامة والخاصة والمنازل والاسواق والشوارع الرئيسية والفرعية والمزارع، دون تفريق بين هدف مدني وعسكري، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال وشيوخ فارقوا الحياة، أو نجو بعد ان بترت اطرافهم".

واشار الارياني الى استمرار تساقط الضحايا المدنيين بشكل شبه يومي نتيجة انفجار الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي عشوائيا في المناطق المأهولة بالسكان في مختلف المحافظات اليمنية، كما تمنع الالغام الملايين من العودة إلى منازلهم وقراهم ومزارعهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

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ونوه الارياني الى قيام الحكومة عبر البرنامج الوطني للتعامل مع الالغام وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ومشروع مسام لتطهير الاراضي اليمنية من الالغام،‎ بجهود استثنائية لنزع الألغام في المناطق المحررة، وتقديم الدعم الطبي والنفسي للمصابين، وتوعية المجتمعات المحلية بمخاطرها وكيفية التعامل معها.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الاممي بالضغط على مليشيا الحوثي لوقف صناعة وزراعة الالغام بكافة انواعها، وتقديم خرائط بحقول الالغام، والعمل على دعم برامج الحكومة لتطهير الاراضي اليمنية من الالغام، وتأهيل المصابين واعادة دمجهم في المجتمع.