تعرف على سعر الدولار واليورو اليوم في الجزائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

تراجع كبير شهده سعر اليورو اليوم في الجزائر، خلال تعاملات الإثنين 16 مايو/أيار 2022، لدى البنك المركزي، وفي السوق الموازية (السوداء).



انخفض سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليسجل 152.03 دينار للشراء، و152.06 دينار للبيع، مقابل 152.57 دينار للشراء، و152.65 دينار للبيع أمس عند الإغلاق؛ وفق ما أورد موقع بنك الجزائر "bank-of-algeria.dz".

كما تراجع سعر اليورو الأوروبي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى 187.19 دينار للشراء، و189.27 دينار للبيع، مقابل 187.41 دينار للشراء، و189.50 دينار للبيع، بحسب موقع (exchangerates247) المتخصص في رصد أسعار صرف العملات في السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

وقفز سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، ليسجل 146.27 دينار للشراء، و146.29 دينار للبيع، مقابل 146.06 دينار للشراء، و146.07 دينار للبيع أمس عند ختام التداولات.

وحافظ سعر الدولار اليوم في الجزائر على مستواه لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 180 دينارًا للشراء، و182 دينارًا للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، عند مستوى 178.53 دينار للشراء، و178.64 دينار للبيع، مقابل 177.97 دينار للشراء، و178.07 دينار للبيع أمس.

بينما تراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 220.33 دينار للشراء، و222.78 دينار للبيع، مقابل 220.77 دينار للشراء، و223.22 دينار للبيع أمس.

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر خلال مستهل تداولات الأحد لدى بنك الجزائر المركزي، إلى مستوى 38.99 دينار للشراء، و39.00 دينار للبيع، مقابل 38.93 دينار للشراء، و38.94 دينار للبيع بختام تداولات الأمس.

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) على مستواه عند 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

وزاد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، مسجلًا 39.81 دينار للشراء، و39.83 دينار للبيع، مقابل 39.76 دينار للشراء، و39.77 دينار للبيع أمس.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، إلى 476.00 دينار للشراء، و477.29 دينار للبيع، مقابل 475.31 دينار للشراء، و476.44 دينار للبيع أمس.

بينما تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى 586.14 دينار للشراء، و592.66 دينار للبيع، مقابل 586.23 دينار للشراء، و592.74 دينار للبيع أمس.