محافظ تعز يؤكد على محاسبة و إحالة المقصرين بصندوق النظافة للتحقيق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

عقد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، امس، اجتماعاً لمجلس ادارة صندوق النظافة والتحسين في المحافظة، لمناقشة الخطط المتعلقة بأداء وعمل الصندوق والاجراءات الهادفة الى تفعيل وتيرة العمل لرفع وترحيل القمامة والمخلفات من الشوارع وتحسين مظهر المدينة.



وشدد المحافظ في الاجتماع بحضور الوكيل المساعد للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على العيزري، على اهمية ترشيد الانفاق وتوجيه المبالغ المتحصلة لاصلاح الاليات وشراء معدات جديدة ..محذراً من تراكم القمامة والمخلفات في الشوارع والاسواق .. مؤكداً على إحالة المقصرين بصندوق النظافة للتحقيق وفقاً لتوصبات تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وأكد المحافظ شمسان، حرص واهتمام السلطة المحلية بقضية النظافة كونها تتعلق بحياة الناس وصحتهم وضرورة العمل على فترات وتفعيل الكادر العامل في عملية الترحيل ورفع القمامة وتحسين مستوى الاداء بالاضافة الى التخطيط المستمر والشفافية في تحصيل الموارد وتوجيهها في تحقيق مستوى عال من النظافة.

واستمع المحافظ، لشرح مفصل من مدير صندوق النظافة والتحسين صادق الطويل، حول أداء الصندوق وأعمال رفع القمامة ومشاريع تحسين الشوارع في المدينة والصعوبات التي تواجه عمل الصندوق .