شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتزاع 1,201 لغماً خلال اسبوع زرعتها المليشيا الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1,201 لغماً خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2022م، زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف المحافظات.



واوضح المركز في بيان له، بأن الالغام المنزوعة منها 35 لغمًا مضاداً للأفراد، و 649 لغماً مضاداً للدبابات، و507 ذخائر غير متفجرة، و10 عبوات ناسفة ليرتفع عدد الألغام التي نُزعت حتى الآن خلال شهر مايو إلى 2.199 لغما..مشيراً الى ان عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" بلغ 338 ألفًا و 92 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.