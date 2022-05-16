من غير البتاع – شاهد نجمة مسلسل ”باب الحارة“ تستعرض مفاتنها بحمالة الصدر فقط

شكرا لقرائتكم خبر عن بحمالة الصدر فقط – اتفرج بنت مخرج ”باب الحارة“ تستعرض مفاتنها والان مع التفاصيل

عدن- ياسمين التهامي - نشرت الشابة شمس الملا، صورة عبر حسابها الشخصي في انستجرام رصدتها “الخليج 365”. وهي ترتدي ما يشبه حمالة صدر ملونة بالأزرق المتدرج ونسقت معها سروال ساقاه واسعتان “جوب كيلوت” باللون نفسه.

وحسب الصورة المتداولة، فقد حملت الفنانة شمس لملا في يدها حقيبة مخصصة للبحر. ووضعت يدها على جبهتها لتحمي وجهها من الشمس.

ونشرت الملا صوراً ظهرت فيها بفستان فاضح زهري اللون كشف عن ساقها.

وهاجم النشطاء على مواقع التواصل شمس نتيجة ظهورها بإطلالة قد وصفها الجمهور بالفاضحة. في نفس الوقت التي تعيش فيه الملا في وسط شعب محافظ لا يقبل بهذه التصرفات.

حيث تبين من خلال الصورة أنها كانت في أحد المنتجعات الشاطئية وهي ترتدي زي “البكيني” بينما كانت تقف في حوض السباح.

ويشار إلى أن النجمة الاستعراضية شمس الملا قد اتخذت من موقع “انستجرام”/ منبرا لها لتقوم باستعراض ذوقها الرفيع في الموضة.

ونالت عارضة الأزياء السورية شمس الملا شهرة كبيرة اتاحت لها الفرصة الدخول الى عالم تسويق المنتجات من خلال الإنترنت، وذلك بعد أن تم اختيارها كوجه إعلاني للكثير من العلامات التجارية العالمية .