مغادرة أول طائرة من مطار صنعاء بموجب الهدنة الأممية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بعد 6 أعوام من التوقف، أعلنت الخطوط اليمنية، الإثنين، انطلاق أولى رحلاتها من مطار صنعاء إلى مطار الملكة علياء بالعاصمة الأردنية عمّان.



ونشرت الخطوط اليمنية صورة تظهر وصول المسافرين إلى صالة المغادرة في مطار صنعاء الدولي ومتوجهين إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان.

وقالت في بيان إن ‏أول طائرة لـ"اليمنية" وصلت إلى مطار صنعاء الدولي بعد انقطاع دام أكثر من 6 أعوام قادمة من مطار عدن ومتجهة إلى مطار الملكة علياء الدولي.

وكان موعد الإقلاع من مطار صنعاء الدولي في تمام الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت صنعاء والوصول إلى مطار الملكة علياء الدولي - عمّان في تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت عمّان، وفقا للبيان.