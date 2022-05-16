توثيق 372 شهيداً مدنياً نتيجة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

أعلن المرصد اليمني للألغام، مساء الأحد، توثيق 372 شهيداً مدنياً نتيجة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون وقذائف مخلفات الحرب، منذ منتصف عام 2019.



وقال المرصد في بيان مقتضب "وثقنا استشهاد 372 و 754 جريحاً مدنياً، نتيجة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون والقذائف من مخلفات الحرب منذ بدء عمل المرصد في منتصف العام 2019 وحتى الأحد".

وفي وقت سابق الأحد ، أعلن المرصد استشهاد مدني أثناء عمله في تجميع العُلب البلاستيكية، نتيجة انفجار لغم في الجهة الشرقية من مدينة الحديدة، غربي البلاد، وإصابة آخر بجروح بليغة نتيجة انفجار لغم في محيط منزله بمديرية الحلبي في أطراف المدينة ذاتها.

وتعد محافظة الحديدة الساحلية التي تسيطر ميليشيا الحوثي على معظم مناطقها من أكثر المناطق المزروعة بالألغام.