إصابة نازح وتضرر 43 مسكنًا جراء حريق مخيم للنازحين جنوب الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب نازح، وتضرر عشرات المساكن، يوم السبت، جراء حريق شب في مخيم للنازحين، جنوب محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن).

وقالت مصادر محلية إن حريقًا هائلًا اندلع في مخيم للنازحين في الخوخة، ما أدى إلى إصابة نازح، وتضرر أكثر من 43 مسكنَا من المساكن المبنيّة من سعف النخيل.

وحسب المصادر، فقد نجم عن الحريق "إتلاف مواد غذائية وممتلكات النازحين".

وكان محافظ الحديدة، الحسن طاهر، قد ناشد المنظمات الدولية بتقديم العون والمساعدة للنازحين، واستبدال مساكنهم المبنيّة من النخيل بمساكن أخرى، مضادة للاشتعال.

وأشار إلى أن هذه الحرائق أدت إلى إصابة ووفاة عدد من النازحين خلال الفترة الماضية.

ووجه بعدم بناء المساكن من سعف النخيل، داعيا المنظمات إلى أن تستبدلها بمساكن أخرى أكثر أمانًا.