تم اخفائه 4 أشهر.. أسرة الشاب "المعلمي" الذي أعدمته السعودية تنفي ارتباط ابنها بالحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - كذّبت أسرة الشاب "محمد عبد الباسط المعلمي"، الذي أعدمته السلطات السعودية رواية الأمن السعودي أمس السبت بارتباط ابنها بمليشيا الحوثي أو العمل لصالحها.



وقال مصدر مقرب من أسرة المعلمي لـ "يمن شباب نت"، أن ابنهم محمد (21 عاماً) كان جنديا في قوات الجيش بمحافظة مأرب لعدة سنوات قبل أن يلتحق بالقوات الحكومية المرابطة على الحدود السعودية اليمنية في منطقة جيزان، نافية أن يكون لابنها أي ارتباط بالمليشيا.



وأوضح المصدر "أن السلطات السعودية اختطفت "المعلمي" أثناء زيارته إلى جده قبل 4 أشهر وقامت بإعدامه يوم أمس دون علم من أسرته أو السفارة كما لم تنصّب له محامياً للدفاع عن نفسه".



ودعا المصدر، منظمات حقوق الانسان إلى إدانة الجريمة والوقوف إلى جانب أسرته.



وأمس السبت، أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان نشرته على حسابها في تويتر، إنه تم "تنفيذ حكم حد الحرابة في "محمد عبد الباسط المعلمي"، يمني الجنسية ـ بتهمة الانضمام إلى جماعة الحوثي الإرهابية، والتدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات، والدخول للمملكة بطريقة غير مشروعة لتنفيذ جريمة إرهابية".



واتهمت الوزارة "المعلمي" بالتخابر والتجسس لصالح الحوثيين، و"رصد وإرسال إحداثيات لعدة مواقع عسكرية وحيوية داخل المملكة نتج عن ذلك استهداف أحد المواقع بمنطقة الرياض".