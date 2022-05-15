شكرا لبحثكم عن خبر مجلس القيادة الرئاسي يوجّه بدعم مشروع افران عدن الخيرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعث رئيس مجلس إدارة هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية، الاستاذ فهد عبدالله البُري، برقية شكر وتقدير إلى مجلس القيادة الرئاسي وذلك بعد اعتماد المجلس تقديم دعما لمشروع (افران عدن الخيرية).

وقال البُري أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي (ابوزرعه) قد وجها بتقديم دعما لمشروع (افران عدن الخيرية) حيث سيتكفل المجلس بتقديم الدعم اللازم الذي سيطال اكثر من خمسين الف شخص من الاسر المتعففة.

وأشار البُري إلى أن هذا اللفتة الانسانية من مجلس القيادة الرئاسي ستساعد الهيئة في تطوير عمل مشروع افران عدن الخيرية ليستهدف الالاف من الاسر المحتاجة من خلال تقديم وجبات العشاء المجانية اليومية.

مضيفاً : " أن هذا الدعم سيساعد على انضمام العديد من الاسر بتوفر الامكانات المتاحة من قبل رئاسة المجلس القيادي والحكومة بتوفير التمويل والمشتقات النفطية والاعفاءات الجمركية للفاصوليا التي يتم استيرادها بالاضافة إلى وعود السلطة المحلية بتوفير قطعة أرض لاقامة مبنى للمشروع".

الجدير بالذكر أن الهيئة تُقدم العديد من المشاريع الانسانية النوعية كمشروع (افران عدن الخيرية) ومشروع (المستشفى الخيري) ومشاريع السقيا والرش الضبابي ودعم الاسر الفقيرة وحملات الاغاثة العاجلة والموسمية بالاضافة لبرامج التأهيل والتطوير التي تستهدف المراة التي تتفرد بها الهيئة عن غيرها.

وتُعد هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية، أكبر وأكثر مؤسسة خيرية حجما ونشاطا على مستوى المؤسسات الخيرية المحلية في المحافظات المحررة خاصة واليمن بشكل عام.