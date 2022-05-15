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تدشين الاختبارات النهائية لمرحلة الثانوية العامة في مدارس وادي حضرموت

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين الاختبارات النهائية لمرحلة الثانوية العامة في مدارس وادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، اليوم، ومعه رئيس اللجنة الوزارية الإشرافية عوض بن نبهان ، الامتحانات النهائية لطلاب الصف الثالث ثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022 م بمديريات وادي حضرموت والصحراء .

 

واستمع وكيل المحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية خلال جولتهما في قاعات الامتحانات بالثانوية النموذجية للبنين بسيئون، إلى شرح من مدير عام مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء الدكتور محمد فلهوم ، عن الإستعدادات التي تمت لإنجاح سير عملية الامتحانات التي تقدم إليها خمسة آلاف و849 طالبا وطالبة ، منهم ألفين و908 في القسم العلمي وألفين و940 في القسم الأدبي موزعين على 50 مركزا امتحانينا في 13 مديرية على مستوى الوادي والصحراء .

 

 

وعبر الوكيل الكثيري ورئيس اللجنة الوزارية الإشرافية، عن تمنياتهما للطلاب المتقدمين بالتوفيق والنجاح ..داعيين إياهم إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق مراكز متقدمة تشرف أسرهم ومجتمعهم و تمكنهم في المستقبل من المساهمة في إحداث النهضة المنشودة في مختلف المجالات بالبلاد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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