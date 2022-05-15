البحسني يفتتح مبنى أفراد كتيبة حماية محافظ حضرموت ويطلع على سير الأعمال في سفلتة خط العبر-غويربان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

افتتح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، بمدينة المكلا محافظة حضرموت، مبنى أفراد كتيبة حماية محافظ حضرموت ،و الصالة الرياضية لأفراد الكتيبة.



وطاف النائب البحسني بمكونات المبنى الذي يضم عنابر سكنية للأفراد ومطبخ وصالة طعام، ومستودع للخزن..مؤكداً اهمية الحفاظ على نظافة المبنى..مشيراً الى أن انشاء المبنى يأتي في سياق الاهتمام بتحسين سكنات أفراد كتيبة محافظ حضرموت، وأن افتتاح المبنى في هذا الوقت يتزامن مع احتفالات حضرموت بالذكرى السادسة لتحرير الساحل من قبضة التنظيمات الإرهابية وعيد الفطر المبارك.

ووجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قائد الكتيبة بإعداد برنامج إلزامي لجميع الأفراد لرفع لياقتهم..موضحًا أهمية الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية في الوقاية من الأمراض المزمنة، وبناء الجسم وتقويته بما يساعد الأفراد على تأدية مهامهم بالشكل المطلوب.

كما اطلع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على سير مستوى التجهيزات والترتيبات لافتتاح المبنى الجديد لمستشفى حضرموت الحديث..مستمعاً من القائمين على المستشفى، على سير الأعمال الإنشائية والفنية، وعملية الاستيراد للأجهزة الطبية الحديثة، التي سيتم إدخالها للمستشفى، بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

ولفت نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنمية وتحسين مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، وذلك من خلال إقامة المستشفيات الخاصة، وتوفير فيها الأجهزة الحديثة والنوعية والاهتمام بالتخصصات الطبية، وتوفير الكوادر المؤهلة.

واطلع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خلال لقاءه مدير شركة الربع العالي مبارك الصيعري، وبحضور مدير عام مديرية العبر سالم الصيعري، على سير الأعمال الجارية في مشروع سفلتة خط العبر – غويربان بمحافظة حضرموت الممول من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأكد النائب البحسني، على أهمية المشروع في تسهيل تنقل المواطنين في مديرية العبر..مشيدًا بدور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وتدخلاته في الكثير من القطاعات على مستوى الوطن وحضرموت على وجه الخصوص.