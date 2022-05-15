165 خرقاً حوثياً للهدنة خلال اليومين الماضيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، يومي الخميس والجمعة الماضيين، 165 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز والضالع.



وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، مواصلة المليشيا الحوثية خروقاتها للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال، في ظل التزام قوات الجيش والمقاومة بالوقف الشامل لإطلاق النار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

وأوضح المركز الإعلامي، أن الخروقات الحوثية توزّعت بين 59 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و 54 خرقاً في محور تعز، و 26 خرقاً في جبهات القتال غرب حجة، و 16 خرقاً شمال وغرب وجنوب مأرب، و 5 خروقات في محور الضالع، و 4 خروقات في جبهتي البقع والملاحيظ بمحور صعدة، وخرقاً واحداً شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأشار إلى تنوّع خروقات الحوثيين بين محاولات تسلل باتجاه مواقع عسكرية، وإطلاق النار على مواقع قوات الجيش في كافة الجبهات المذكورة بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، وكذا استحداث مواقع وشق طرقات فرعية، واستقدام تعزيزات إلى مختلف الجبهات.