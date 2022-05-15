إب..مليشيا الحوثي تختطف خطيب مسجد في مديرية السياني

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي الإيرانية، خطيب أحد مساجد محافظة إب، وذلك في إطار حربها على المساجد ومحاولة تطييف المجتمعات في مناطق سيطرتها.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي، اختطفت الاستاذ ناصر محمد النقيلي، خطيب جامع الظهور بمنطقة الحميراء التابعة لمديرية السياني جنوبي محافظة إب.



وأوضحت المصادر أن الاختطاف جاء بسبب محتوى الخطبة الذي لم يلتزم فيها بموجهات المليشيا الحوثية التي تسعى لفرض أفكارها ومعتقداتها ونشرها بالقوة في أوساط المواطنين.



وتأتي الحادثة بعد أيام من تغيير المليشيا لعددٍ من أئمة وخطباء مساجد في مختلف مديريات المحافظة، ضمن مساعي المليشيا لتطييف المجتمع وفرض لون واحد من الخطاب.

