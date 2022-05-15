‏الارياني يدين قصف مليشيا الحوثي منزل المواطن هاشم عبدالباقي في الضباب بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، واستنكر باشد العبارات جريمة قصف مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران منزل المواطن هاشم عبدالباقي في قرية السائل بمنطقة الضباب بمديرية صبر الموادم محافظة تعز، بقذيفة مدفعية، والذي اسفر عن مقتل طفله "محمد هاشم" 8 اعوام واصابة زوجته سُعاد أحمد سيف بجروح خطرة‏.



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان مليشيا الحوثي الارهابية تواصل ارتكاب جرائم القتل بحق المدنيين في محافظة تعز، والتي يذهب ضحيتها الابرياء من النساء والاطفال، وقصفها الممنهج للاحياء السكنية والقرى والمنازل بمختلف انواع الاسلحة، وفرض حصار غاشم على المحافظة منذ 7 اعوام، في ظل صمت دولي مطبق‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بادانة هذه الجريمة النكراء، وكل جرائم القتل التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، والضغط عليها لرفع الحصار بشكل فوري عن محافظة تعز تنفيذا لبنود الهدنة الاممية، ووضع حد لمعاناة الملايين من ابناء المحافظة.