أركان محور تعز يزور جرحى قصف مليشيا الحوثي على منطقة الضباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

زار أركان حرب محور تعز العميد عبدالعزيز المجيدي، امس، جرحى قصف مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا على قرية السائلة بمنطقة الضباب جنوب تعز والذي تسبب في استشهاد طفل وإصابة والديه.



واستمع العميد المجيدي من الكادر الطبي والتمريضي، الى الحالة الصحية لوالدي الطفل الشهيد..مشدداً على ضرورة الاهتمام بهما وتقديم افضل الخدمات الطبية لهما..مقدماً التعازي والمواساة في استشهاد والدهم البالغ من العمر خمس سنوات.

واكد اركان محور تعز، ان مثل هذه الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الانساني، وخرقاً للهدنة الاممية.