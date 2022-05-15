رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه لرئاسة دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وأعرب العليمي باسمه ومجلس القيادة الرئاسي عن آحر التهاني للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بنيله ثقة الشعب الإماراتي الشقيق عبر المجلس الأعلى للاتحاد.

كما عبر عن أمنياته بمزيد من الازدهار، ومواصلة مسيرة النهوض والنماء، امتدادا للسياسات الحكيمة للقائدين الراحلين المغفور لهما الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدعم السخي الذي تحظى به القيادة والحكومة اليمنية من قبل الأشقاء في الإمارات عبر تحالف دعم الشرعية.

وأعرب عن ثقته والشعب اليمني بأن عهدا حافلا بالتعاون المثمر ستشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل القيادة الإماراتية الجديدة.