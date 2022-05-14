إب.. مقتل مواطن على يد مسلح بسبب خلاف على "قات"

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل، اليوم السبت، مواطن، على يد مسلح؛ نتيجة خلاف على قات، في محافظة إب، وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن مسلحًا أقدم على قتل مواطن يعمل في بيع القات؛ نتيجة رفض المجني عليه إعطاء الجاني قات، في طريق الأزارق، مديرية السياني، جنوب مدينة إب.

وحسب المصادر، فأن الجاني تمكن من الهروب عقب ارتكابه الجريمة.

وطالبت أسرة القتيل الجهات المختصة بسرعة ضبط القاتل، وتقديمه للمحاكمة.

يأتي هذا بعد يوم من مقتل شاب، برصاص مسلح في مديرية ذي السفال جنوبي محافظة إب، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة.

كما جاءت هذه الحادثة بعد يومين من مقتل مواطن آخر إثر خلاف على قطعة أرض في ذات المديرية.



وتشهد المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية، فوضى أمنية عارمة زادت معها حدة الجريمة الجنائية في ظل انتشار السلاح وغياب مؤسسات القضاء.