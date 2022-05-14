تعز.. وفاة 7 أشخاص نتيجة الاختناق في إحدى الآبار بمديرية المواسط

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي سبعة أشخاص، مساء اليوك السبت، نتيجة اختناقهم بالدخان داخل بئر في الريف الجنوبي لمديرية تعز جنوب غرب مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "سبعة أشخاص ماتوا داخل إحدى الآبار في قرية المكيشة عزلة قدس بمديرية المواسط جنوب تعز".

وأوضح المصدر أن "السبب يعود إلى قيام أحد الأشخاص بالنزول إلى داخل البئر لإطفاء مولد ضخ الماء ما أدى إلى اختناقه بسبب انعدام الأكسجين نتيجة تصاعد دخان المولد".

وأضاف أن "الستة الأشخاص الباقيين كان كل واحد فيهم ينزل إلى البئر بغرض انقاذ من سبقه، ما أدى إلى وفاتهم بالكامل".

وأفاد المصدر "أن الأشخاص الذين سقطوا في البئر هم: "1- طلال حزام راوح ٣٢عاما، 2- هاني شرف غالب ٢٨عاما، 3- محمد عبده سلام 32 عاما، 4- أصيل طربوش درهم 22 عاما، 5- عبدالرحمن سعيد راجح 30 عاما، 6- أدهم أحمد المجن 20 عاما، 7- فواز قائد أحمد المجن 27 عاما".

وبحسب المصدر "فإن أربعة أشخاص من السبعة الذين سقطوا كانت تجري عملية نقلهم واسعافهم إلى مستشفى خليفة بمديرية الشمايتين إلا أنهم تُوفوا قبل أن يتم انقاذهم".