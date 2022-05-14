شكرا لبحثكم عن خبر الجهات المنفذة تواصل أعمال المسح الميداني بخط تعز التربة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل الفرق الفنية التابعة للجهات المنفذة أعمال المسح الميداني بخط تعز التربة وذلك بتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وقامت الجهات المنفذة بأعمال المسح بالمقاطع الثلاثة الممتدة من جولة نادي الصقر ببيرباشا إلى مدخل مدينة التربة. ويأتي المسح الميداني تمهيداً لصيانة وإعادة تأهيل الخط الحيوي والشرياني للمحافظة. الجدير بالذكر أن محافظ محافظة تعز نبيل شمسان قام بوضع حجر الأساس لمشروع صيانة وإعادة تأهيل خط تعز التربة مطلع الأسبوع الماضي. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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