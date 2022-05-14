شكرا لبحثكم عن خبر سلوى صنعاني تهاجم نائب وزير الإعلام.. وتؤكد : لن نسكت عن مقاضاتك ولو بعد عام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

هاجمت الزميلة والكاتبة الصحافية سلوى صنعاني نائب وزير الاعلام حسين باسليم عن تحويل مرتبات المؤسسات الصحافية والإعلامية لكاك بنك بهدف حصولة على عمولة خاصة له عند الموافقة على تحويل المرتبات.

وقالت الصنعاني في تدوينه نشرتها على موقعها في الفيس بوك :قولوا لحسين باسليم ليش مصر على ابقاء رواتب المؤسسات الإعلامية عبر كاك بنك رغم رفضنا وعن سابق تجربه عانينا منها الامرين .

وتسألت الزميلة سلوى صنعاني بالقول لنائب وزير الإعلام باسليم: "هل اصرارك وراءه عموله من هذا البنك او تحالف سياسي مع اصحابه؟ ...محذره اياه الكف عن ذلك ..لاننا سنتقدم ببلاغ للنائب العام ولو بعدعام، لن نسكت عليك.