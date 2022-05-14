قائد المنطقة الاولى يلتقي رئيس الفريق الميداني للجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

التقى قائد المنطقة الاولى قائد اللواء 37 مدرع اللواء الركن صالح طيمس، اليوم، رئيس الفريق الميداني للجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الاطفال وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان ماجد فضائل.



وتطرق اللقاء الذي حضره عدد من قادة الالوية وضباط من منتسبي المنطقة العسكرية الاولى، إلى مسارات العمل التي من شأنها المساهمة بالحد من ظاهرة تجنيد الأطفال واعادة دمجهم في المجتمع واكسابهم المهارات والمعرفة التي تساعدهم على بناء وطنهم ونهضته.

وفي اللقاء، اشار قائد المنطقة العسكرية الى اهمية عمل اللجنة وإنجاح مهامها .. مؤكداً إلتزام المنطقة التام بمواد القانون والدستور ذات الصلة بمنع الأطفال من التجنيد أو الالتحاق بدورات التجنيد .

بدوره استعرض الوكيل فضائل طبيعة عمل ومهام اللجنة الفنية من أجل اتخاذ التدابير العملية للقضاء على ظاهرة تجنيد الأطفال، والقرارات والتعليمات من القيادة العليا لدولة لكافة المناطق والوحدات العسكرية والامنية بمنع تجنيد الأطفال وسلم نسخة من مصفوفة كاملة بتلك التوجيهات والتعليمات بشان منع تجنيد الاطفال .

عقب ذلك قام الفريق بزيارة ميدانية الى قيادة اللواء 101 شرطة جوية، اطلعوا خلالها على مدى الالتزام بالقانون والدستور في عملية التجنيد وتم تسليمهم مصفوفة التوجيهات بشان منع تجنيد الاطفال.