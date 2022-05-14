شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد واصابة ٣ مدنيين في قصف حوثي استهدف قرية السائلة جنوب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

استشهد مدنياً واصيب اثنين اخرين من اسرة واحدة، امس اثر قصف مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً لقرية السائلة بمنطقة الضباب محافظة تعز.



واوضح مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (Hritc) ، ان المليشيات الحوثية المتمركزة في مواقعها بمنطقة حذران غرب تعز استهدفت قرية السائلة بمنطقة الضباب واصابت القذيفة مباشرة أسرة المواطن هاشم محمد علي الذي أصيب هو وزوجته سعاد احمد عبده واستشهد طفلهم محمود هاشم(٥ سنوات )..مشيراً الى ان القصف يعد تصعيداً غير مسبوق وإستمراراً لانتهاك الهدنة الاممية.

ودعا مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، الى ضرورة وقف العدوان الممنهج تجاه تعز.