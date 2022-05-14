شرده من منزله قبل شهرين.. قيادي حوثي في إب يختطف تربوياً بعد عملية "استدراج"

المنامة - ياسر ابراهيم - استدرج قيادي حوثي نافذ في محافظة إب (وسط اليمن)، أحد التربويين وقام باختطافه بعد شهرين من تشريده من منزله.



وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي المُعيّن وكيلاً لمحافظة إب، استدرج الأستاذ رشاد الجعفري إلى منزله وقام باختطافه ونقله إلى جهة مجهولة.



وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي استدرج الجعفري، طالباً منه العودة إلى منزله الذي كان قد شرده منه قبل شهرين، وحين عودته مع أفراد أسرته تم اقتحام منزله بعدد من الأطقم والمسلحين واختطافه إلى جهة مجهولة.



وأشارت المصادر أن القيادي الحوثي انزعج بشكل كبير من الفيديو الذي نشره الجعفري أثناء تشرده من منزله وقرر معاقبته بهذه الطريقة.



ومنتصف مارس الماضي أقدم القيادي الحوثي على تهجير الحعفري من منزله بطريقة قسرية.



ونشر "الجعفري" مقاطع مصورة توثق تهجيره، تتضمن مشاهد مؤلمة لمغادرته برفقة النساء والأطفال والمواشي من المنزل والقرية.

