السفير باحميد يبحث مع المفتش العام للشرطة الملكية الماليزية التعاون المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث سفير بلادنا لدى ماليزيا الدكتور عادل باحميد، امس مع المفتش العام للشرطة الملكية الماليزية تان سري أكريل ساني، آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الأمن والشرطة، وتدريب الكوادر الأمنية وتبادل المعلومات فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.



و أعرب السفير باحميد، عن عميق الامتنان للحكومة الماليزية على مواقفها الأخوية الداعمة لليمن في هذا المنعطف التاريخي الذي يمر به وللشرطة الملكية الماليزية على الجهود الكبيرة التي تبذلها في سبيل تسهيل كافة ما يتعلق بأبناء الجالية اليمنية المقيمين على الأراضي الماليزية.

واستعرض السفير باحميد، خلال اللقاء ما خلفه انقلاب المليشيات الحوثية المدعوم إيرانياً من تداعيات سلبيّة وخطيرة قوّضت الأمن والاستقرار في اليمن وانتجت مأساة إنسانيّة هي الأكبر في تاريخ البلاد، وكيف استهدفت تلك المليشيات تدمير مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة الأمنية والعسكرية..مؤكداً حرص الحكومة اليمنية وبدعم الأشقاء والأصدقاء على إعادة بناء تلك المؤسسات وتأهيلها لتقوم بأدوارها الوطنية المنوطة بها.

كما تم التطرّق لأوضاع الجالية اليمنية المتواجدة على الأراضي الماليزية.

من جانبه، أعرب المفتش العام للشرطة الملكية الماليزية عن تقديره البالغ للجالية اليمنية لما يبديه أفرادها من حرص على الالتزام بالأنظمة والقوانين الماليزية..مؤكداً حرص الشرطة الماليزية على تقديم كافة أشكال التعاون والدعم بما يمكّن الجميع من الإقامة في ماليزيا وفقاً للأنظمة المعمول بها وبما يحفظ الأمن والاستقرار للجميع.