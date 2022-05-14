رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعزي ولي عهد ابو ظبي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، امس، برقية عزاء ومواساة الى ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عزاه فيها ومن خلاله الى الشعب الاماراتي الشقيق بوفاة رئيس دولة الامارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في البرقية "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، تلقينا في مجلس القيادة الرئاسي نبأ وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، والذي شهدت في عهده دولة الإمارات العربية المتحدة نهضة تنموية وحضارية، وبوفاته تفقد الأمة العربية والإسلامية واحداً من أبرز قادتها الذين كان لهم مواقفهم العظيمة والمشرفة في الدفاع عن قضايا الأمة ومكتسباتها في كل المحافل الدولية".

واضاف الرئيس " إننا إذ نبعث لسموكم وللشعب الإماراتي أصدق التعازي وصادق المواساة، نسأل الله أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويحفظكم وبلدكم العزيز من كل سوء و مكروه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".