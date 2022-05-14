افتتاح مكتب الخطوط الجوية اليمنية في جدة

حضر الإفتتاح، وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة، مختار الرباش، ورئيس الإتحاد السياحي باسل حزام، ومدير مكتب اليمنية في جدة إحساس خليل.

محمد يوسف

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