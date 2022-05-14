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افتتاح مكتب الخطوط الجوية اليمنية في جدة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح مكتب الخطوط الجوية اليمنية في جدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

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افتتح وزير الشباب والرياضة نايف البكري، ومعه رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن أحمد العلواني، امس مكتب شركة الخطوط الجوية اليمنية بمدينة جدة بالمملكة العربية .

 

وعقب الإفتتاح، أكد الوزير البكري إهتمام القيادة السياسية ودعمها لقطاع الطيران وحرصها الدائم على تطويرها للإرتقاء بخدماتها المقدمة للمسافرين .

 

بدوره أشار الكابتن العلواني إلى أهمية تكاتف الجهود لإنجاح جميع الأعمال الخاصة بالشركة في كافة المجالات والارتقاء بتقديم خدمة متكاملة للمسافرين.

 

حضر الإفتتاح، وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة، مختار الرباش، ورئيس الإتحاد السياحي باسل حزام، ومدير مكتب اليمنية في جدة إحساس خليل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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