السفيرة مجلي تلتقي رئيس دائرة الترحيل بحرس الحدود البولندي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

التقت سفيرة اليمن لدى وارسو الدكتورة ميرفت مجلي، امس، رئيس دائرة الترحيل بحرس الحدود البولندي العميد اوسكار كافيل.



واكدت السفيرة مجلي، على ضرورة إيجاد معالجات للعالقين بين الحدود البيلاروسية البولندية..مثمنة جهود وتسهيلات الحكومة البولندية المقدمة لليمنيين..مشيرة الى متابعتها للاعداد المتزايدة لمحاولات العبور من الحدود البيلاروسية الى بولندا.

من جانبه، أشار العميد اوسكار أن بلاده تضع حياة الانسان في مقدمة أولوياتها وانه في حال عُثر على أي شخص داخل الحدود البولندية يتم تقديم المساعدة العلاجية فوراً إضافة الى توفير المأوى.