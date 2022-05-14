شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل جديدة بشأن مقتل ‘‘عبدالعزيز زهرة’’ ونجله وزوجته على يد ولده الآخر.. والكشف عن السبب الحقيقي للجريمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة عن السبب الحقيقي لل البشعة التي هزت يوم أمس الخميس، حيث أقدم شاب يمني على قتل والده وخالته زوجة والده وشقيقه.

وقالت مصادر مقربة من أسرة الضحايا، إن الجريمة كانت بسبب خلاف على الميراث، وفقًا لـ "العربية"،

ووقعت ال في منزلهم الكائن في حي حدة بالعاصمة صنعاء، حيث سمع الجيران والمحيطون صوت إطلاق نار، بعد أن أفرغ الابن عمار الرصاص في رأس أبيه، وأطلق رصاصة على رأس شقيقه، ثم أفرغ بقية الرصاص في زوجة أبيه، وفر هارباً.

واشارت المصادر إلى أنه فور توجه الجيران إلى المنزل، وجدوا الأب وزوجته وابنه قد سقطوا مضرجين بدمائهم، حيث قاموا بإسعافهم إلى المستشفى الألماني الحديث إلا أنهم فارقوا الحياة قبل وصولوهم إليه.

وأشار شهود عيان بأن الشاب عمار ، وهو ابن وكيل أمانة العاصمة وأمين عام نادي اليرموك السابق عبدالعزيز زهرة، ربما يعاني من حالة نفسية.