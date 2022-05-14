شكرا لبحثكم عن خبر مجلس القيادة الرئاسي يستدعي العضو الذي تجاوز صلاحياته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر حكومية عن صدور توجيهات من قيادة المجلس الرئاسي قضت بإيقاف القرارات الأخيرة التي أصدرها عضو المجلس - محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني بتكليف مديري أمن لوادي وساحل حضرموت.

وأشارت المصادر إلى أن قرارات اللواء البحسني كانت إنفرادية دون علم قيادة مجلس القيادة مسبقا فيها ، مشيرة إلى أن قرارات تعيين مدراء أمن المحافظات من اختصاص رئيس مجلس القيادة الرئاسي أو قرارات تكليفهم من صلاحية وزير الداخلية فقط حسب الدستور وقانون هيئة الشرطة.

وأستغربت في سياق تصريحاتها من جراءة البحسني وخروجه عن الإجماع الوطني في مجلس القيادة الرئاسي من خلال إصداره لقرارات ليست من صلاحيته إطلاقاً .

وأعتبرت القرارات التي أصدرها البحسني بداية اختلاف الروئ وشق الصف في مجلس القيادة الرئاسي حد قولها.

وكانت العديد من المواقع الإخبارية قد تناولت قرارات التكليّف التي أصدرها عضو مجلس القيادة الرئاسي - محافظ محافظة حضرموت - اللواء الركن فرج البحسني والتي قضت بتكليف مديري أمن لوادي وساحل محافظة حضرموت .

يذكر أن اللواء البحسني قام بحبس إحدى الصحفيات وتدعى هالة باضاوي وتلفيق لها العديد من التهم نتيجة خلاف بين الصحفية باضاوي وزوجته المذيعة أفراح محمد جمعه خان، وتحولت قضية الصحفية هاله باضاوي إلى قضية راي محلي واقليمي وتدخلت العديد من المنظمات الدولية في قضيتها داعية البحسني إلى سرعة الإفراج عن الصحفية باضاوي ، وعدم استغلال سلطته في توجيه التهم للآخرين