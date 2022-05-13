العاصمة عدن تعلن الحداد وتنكس الإعلام

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يزيد بن سلمان - شبوة - السلطة المحلية بالعاصمة عدن تعلن الحداد وتنكيس الإعلام لثلاثة أيام وفاءً لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
وجّه معالي وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس مديري عموم المكاتب التنفيذية والوحدات الإدارية، ومديري فروع الهيئات والمصالح والشركات الوطنية عدن، بإعلان الحداد لمدة 3 أيام ابتداءً من اليوم الجمعة وفاءً للمغفور له بإذنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي وافته المنية يومنا هذا الجمعة 13 مايو 2022م .
وتضمن التوجيه الصادر من معالي الوزير محافظ العاصمة عدن، تنكيس الأعلام فوق كل المرافق والوحدات وفروع الهيئات والمؤسسات والشركات لمدة ثلاثة أيام، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتوجيهات دولة الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء.
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