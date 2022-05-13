اخبار الخليج / اخبار اليمن

مقتل طفل وإصابة والديه بقصف مدفعي لمليشيات الحوثي على قرية غربي تعز

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل وأصيب ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة مساء الجمعة في قصف لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيراني غربي مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
 
وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "طفلا في الثامنة من عمره قُتل وأُصيب والديه بجروح خطيرة إثر قصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي مساء اليوم على منزلهم بقرية السائلة بمنطقة الضباب".
 
يأتي ذلك بعد يوم على إصابة طفل جراء قصف لمليشيات الحوثي على قرية الأقيوس بمديرية الصلو جنوب شرقي تعز.
 
وبين الحين والآخر تتعرض الأحياء السكنية في تعز للقصف من قبل مليشيات الحوثي والتي واصلت ايضا عمليات القنص مستهدفة المدنيين، رغم الهدنة الأممية.
 
وفي 1 أبريل الماضي أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد.
 
 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا