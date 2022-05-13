شكرا لبحثكم عن خبر ”الأرصاد” يتوقع هطول أمطار متفرقة على محافظات (تعز، إب، ذمار، ريمه، المحويت، حجة وغرب كل من عمران وصعده) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الجمعة، هطول أمطار متفرقة على ثمان محافظات خلال الساعات ال24 القادمة. وأوضح المركز في نشرته للطقس المتوقع، أطلع عليها " المشهد اليمني "، بأن "الفرصة مهيئة لهطول أمطار متفرقة في فترة ما بعد الظهر على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية خاصة على محافظات (تعز، إب، ذمار، ريمه، المحويت، حجة وغرب كل من عمران وصعده) وقد تمتد إلى المرتفعات المقابلة للساحل الغربي. ودعا المواطنين إلى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وخاصة في المناطق الحارة، والإكثار من شرب المياه لتعويض السوائل المفقودة حفاظاً على صحتهم. ونبه مرضى الصدر بعدم التعرض المباشر للأتربة والغبار وأخذ الاحتياطات اللازمة. وكان الفلكي أحمد الجوبي، أفاد بدخول نجم جديد يسمى "نفخة كامه"، الذي يتميز برياح قوية، مع دخول اليمن تحت تأثير مرتفع جوي.

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