تحالف حقوقي: مليشيا الحوثي داهمت أكثر من 12 ألف منزل خلال ست سنوات

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير حقوقي، عن مداهمة مليشيا الحوثي الإرهابية أكثر من 12 ألف منزل في 17 محافظة يمنية خلال أكثر من ست سنوات.





وقال التقرير الصادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن (تحالف رصد) الخميس، إن "ميلشيا الحوثي داهمت (12,038) منزلا توزعت على 17 محافظة يمنية، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر2020م".



وحسب التقرير الذي حمل عنوان "العيب الأسود"، أسفرت المداهمات عن تفجير (853) منزلا وإلحاق أضرار كلية وجزئية بعدد (462) منزلاً واحتلال، (243) منزلاً ونهب والعبث بمحتوى (1592) منزلا".



وقال التقرير إن "فريق تحالف رصد تحقق من مقتل واصابة عدد (1306) مدني تتحمل مسؤولية قتلهم وإصابتهم الميليشيا الحوثية في (17) محافظة يمنية بينهم (148) طفلا و(194) امرأة و (125) مسنا، وذلك خلال الاستهداف المباشر لمنازلهم أثناء المداهمات والاقتحامات لمنازلهم بهدف النهب أو التفجير أو احتلالها".



وأشار التقرير الى أن "الحديدة أكثر المحافظات اليمنية تعرضا للمداهمات بواقع (1530) مداهمة تلتها محافظة صنعاء بعدد (1493) ثم أمانة العاصمة بواقع (1240) مداهمة ثم محافظة إب بواقع (1092) مداهمة ثم محافظة تعز في المرتبة الخامسة بواقع (1021) مداهمة".



وأكد التقرير "تشريد عدد (1143) أسرة بعد اقتحام وتفجير وتدمير المنازل".



وطالب التقرير الميليشيا بـ"التوقف الفوري عن مداهمة منازل المواطنين (...) واحترام الأعراف والعادات والتقاليد اليمنية التي تجرم وترفض مداهمة المنازل وانتهاك حرمة ساكنيها سينا من النساء والأطفال".



كما طالب "تحالف رصد" مليشيا الحوثي بـ"تقديم التعويض العادل للضحايا عن كل ما لحق بهم من خسائر بشرية ومادية جراء تلك الاقتحامات بما في ذلك المنازل المفجرة والمدمرة كليا او جزئيا وإعادة المنازل المحتلة لأصحابها وكذلك المحتويات المنهوبة".



ودعا التقرير الأمم المتحدة إلى إدانة كافة المداهمات التي تنفذها مليشيا الحوثي ضد منازل المدنيين العزل وما يرافقها من انتهاكات جسمية واتخاذ التدابير اللازمة لما من شأنها وقف هذه الممارسات.