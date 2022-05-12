محافظ لحج يشيد بالتدخلات الإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

أشاد محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي، بالتدخلات الإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر في مختلف المجالات الحيوية بهدف تحسين مستويات الحياة المعيشية للمجتمعات المحلية الفقيرة بالمحافظة.



وأكد المحافظ تركي خلال لقاءه اليوم بعثة المنظمة الدولية للصليب الأحمر بالعاصمة المؤقتة عدن ان السلطة المحلية ستعمل على تسهيل عمل اللجنة حتى تتمكن من إنجازها لمشروعاتها نحو المواطنين ، من دون أي معوِّقات .. لافتاً إلى أهمية مضاعفة اللجنة حجم المشروعات التنموية الخدمية بمحافظة لحج، ولا سيما إعادة تأهيل مستشفى " ابن خلدون " العام ، بمدينة الحَوطَة الذي يحتاج إلى توسعة وتحديث للإرتقاء بنشاطه الصحي والطبي.

من جهتها ثمنت بعثة المنظمة الدولية للصليب الأحمر بعدن عاون قيادة محافظة لحج معها ، و تذليلها العقبات أمام جميع مشروعاتها المنفَّذة بمديريات المحافظة .. مشيرة إلى أن لديها حزمة من المشروعات الإنسانية الجديدة ، التي تعمل تحقيقها ضمن خطتها المكرسة للعام الحالي 2022 م ، وفقاً لاحتياجات المواطنين .