وزير الخارجية يناقش مع نظيره الهولندي الترتيبات لتنظيم مؤتمر دولي لمعالجة وضع خزان صافر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، امس، مع وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



وناقش الوزير بن مبارك مع نظيره الهولندي على هامش مشاركتهما في أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش المنعقد في مدينة مراكش المغربية، الترتيبات الحالية لتنظيم مؤتمر دولي في يونيو المقبل بغرض حشد التمويلات اللازمة لمعالجة وضع خزان صافر النفطي، وفي هذا الصدد اعرب بن مبارك عن شكر الحكومة اليمنية وترحيبها بجهود الامم المتحدة ومملكة هولندا..مؤكدا أهمية ارسال رسائل واضحة وصارمة إلى المليشيات الحوثية، لمنع مساومتها للمجتمع الدولي ونقضها الاتفاقيات في اللحظات الأخيرة كما حدث مرارا في كافة التجارب السابقة معها.

كما تطرق وزير الخارجية، الى التطورات المتعلقة بالهدنة الاممية..موضحاً ان الجهود مستمرة للحفاظ على وقف العمليات العسكرية رغم الخروقات الحوثية، واستمرار حصارها لمدينة تعز..مشيراً الى تقديم العديد من الحلول لفتح مطار صنعاء وبما يغلق الباب امام الذرائع الحوثية ويلبي المتطلبات الامنية اللازمة لتسيير الرحلات.

من ناحيته، جدد وزير الخارجية الهولندي ترحيب بلاده بتشكيل المجلس الرئاسي، برئاسة فخامة الدكتور رشاد العليمي..مؤكدا استمرار هولندا في الوقوف مع الجمهورية اليمنية وتقديم كافة أشكال الدعم للحد من الازمة الانسانية حتى تحقيق السلام الشامل.