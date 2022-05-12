‏الارياني يطالب بضغط دولي لوقف عمليات تجنيد مليشيا الحوثي للاطفال تحت غطاء المراكز الصيفية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني من استمرار مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران في عمليات تجنيد الاطفال دون سن (18) عبر استدراج عشرات الآلاف منهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها لمعسكرات تدريب تحت غطاء ما يسمى "الدورات الصيفية" وغسل عقولهم بالافكار الطائفية الدخيلة في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.



‏وأكد معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان إطلاق مليشيا الحوثي حملة تجنيد واسعة للأطفال بمناطق سيطرتها تمهيدا للزج بهم في جبهات القتال، يكشف عن نواياها المبيتة لجر البلد لدورة جديدة من الدم، دون اكتراث بحياة أولئك الاطفال، والاوضاع الإنسانية الكارثية للمواطنين الذين يعانون ويلات الحرب منذ 7 اعوام.

واهاب الارياني بالآباء والأمهات ومشائخ وابناء القبائل في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي مقاطعة معسكرات تجنيد الاطفال، والحفاظ على ابنائهم وعدم الزج بهم وقودا لمعاركها العبثية، وتحويلهم الى قرابين لتنفيذ الاجندة الايرانية، وقنابل موقوتة لنشر الفوضى والارهاب وتهديد الامن والسلم الإقليمي والدولي.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حماية الطفولة باصدار إدانة واضحة لتصعيد مليشيا الحوثي عمليات تجنيد الاطفال، وممارسة ضغط حقيقي لوقفها، وملاحقة المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب، وإعادة تصنيفها في قوائم الارهاب الدولية.