رئيس الوزراء يستعرض مع المبعوث الأمريكي مستجدات الأوضاع وخروقات الحوثي للهدنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، مستجدات الأوضاع في الساحة الوطنية، في ضوء الخروقات الحوثية المستمرة للهدنة الأممية وعدم تنفيذ ما يخصها في الجوانب الإنسانية وفي المقدمة رفع الحصار المفروض على تعز، في اطار تقويضها لفرص إحلال السلام وافشال الجهود الإقليمية والدولية.



وناقش رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي امس مع المبعوث الأمريكي، العلاقات الثنائية بين البلدين والدعم الأمريكي لمجلس القيادة الرئاسي ومخرجات الانتقال السياسي ، ومساندتها للحكومة في تنفيذ الإصلاحات، وحشد التمويلات الدولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف معاناة الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة.

وجدد رئيس الوزراء حرص الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي ، على الالتزام بالهدنة الأممية وتنفيذ ما عليها من التزامات بموجبها، وما يتطلبه ذلك بالمقابل من ضغط اممي ودولي للضغط على مليشيا الحوثي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.. مؤكدا حرص الحكومة على إنجاح الهدنة واي جهود من شانها التخفيف من المعاناة الإنسانية والوصول الى حل سياسي شامل بموجب مرجعيات الحل المتوافق عليها.

من جانبه، جدد المبعوث الأمريكي إلى اليمن، دعم بلاده للانتقال السياسي في اليمن وجهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات والاستقرار الاقتصادي.. مؤكدا حرص بلاده على إنجاح الهدنة الإنسانية ودعم جهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية والدولية للتوصل الى حل سياسي في اليمن.