وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي مستجدات الأوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، امس مع نظيره الكويتي الدكتور احمد ناصر الصباح، مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية في بلادنا، على ضوء الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وما تمثله من فرصة لتحقيق السلام الشامل والعادل.



وثمن الوزير بن مبارك خلال اللقاء المنعقد على هامش اجتماع التحالف الدولي ضد داعش بمدينة مراكش المغربية، المواقف الكويتية الصادقة الداعمة للحكومة اليمنية في شتى المجالات..مشيداً بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور وازدهار.

واكد، سعي الحكومة اليمنية الجاد نحو إنهاء الحرب وتحقيق السلام الذي يكفل العيش الكريم والمواطنة المتساوية لكافة أبناء الشعب اليمني..مستعرضاً في هذا الصدد ما قدمته الحكومة من حلول و مبادرات لإنجاح مساعي الأمم المتحدة سواء فيما يتعلق بوقف العمليات العسكرية رغم الخروقات الحوثية المتكررة، أو تلك المتعلقة بفتح مطار صنعاء الدولي ورفع الحصار عن مدينة تعز.

من جانبه، جدد وزير الخارجية الكويتي ترحيب بلاده بقرار تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وما نتج عنه من وحدة الصف اليمني..معربا عن دعم دولة الكويت الكامل لما يتخذه المجلس من خطوات نحو تطبيع الأوضاع وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وصولاً الى تحقيق السلام الذي يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره.