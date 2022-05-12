نزاعات الأراضي في إب.. مقتل وإصابة 4 أشخاص بينهم "جنين"

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شخص و"جنين"، وأصيبت امرأتين برصاص مسلحين، في نزاعات على الأراضي في حادثتين منفصلتين بمحافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية في مديرية السدة (شرق إب)، إن مسلحاً ( ا. ع. ا) أطلق النار على امرأتين إثر خلاف على ملكية أرض.



وأوضحت المصادر أن الحادثة أدت إلى إصابة المجني عليها (زينة محمد قاسم غليس 21 عاماً) بطلقة نارية في البطن أدت إلى إصابتها بإصابة خطيرة، ووفاة جنينها الذي كان على وشك الولادة (9 أشهر).



وأدت الحادثة أيضاً إلى إصابة المجني عليها (حلية يحيى غليس50 عاما) بطلقة نارية في الرأس الجهة اليمنى، حسب المصادر.



وفي مديرية ذي السافل (جنوب) قتل مواطن يُدعى (عبدالله قائد حمود العشاري)" برصاص ابن عمه "عبدالواحد أحمد حمود العشاري" إثر خلاف على قطعة أرض.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية، اتساع ظاهرة جرائم العنف الأسري والنزاعات المسلحة على الأراضي في ظل فوضى أمنية عارمة وغياب مؤسسات التقاضي.