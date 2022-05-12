أمن أبين يعلن تحرير سيارة اسعاف تابعة لقوات العمالقة مع طاقمها

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن أمن محافظة أبين، الخميس، تحرير سيارة إسعاف مع طاقمها تابعة لألوية العمالقة، اختطفها مسلحون الثلاثاء.



وقالت شرطة أبين في بيان على صفحتها في "الفيسبوك، أنه تم استعادة "سيارة الإسعاف" التابعة للواء الرابع عمالقة ومن كان بداخلها من الأفراد.



وأوضحت أن عملية التحرير تمت بتعاون مع القوات الخاصة ولواء الكواسر وقوات أمن خبر المراقشه والشخصيات الإجتماعية في المنطقة، دون مزيد من التفاصيل.



ووعد أمن أبين بأنه سينشر إحاطة بالتفاصيل عقب استكمال التحقيقات.



وكان مسلحون في خبر المراقشه قد قاموا، الثلاثاء، باختطاف سيارة اسعاف تابعة للواء الرابع عمالقة مع طاقمها وقادوها إلى جهة مجهولة حسب مصادر محلية.



وسُجلت مؤخراً عدد من عمليات التقطّع والاستهداف لأطقم عسكرية تابعة لألوية العمالقة نفذها مسلحون بمديريات أبين الشرقية والوسطى، اتهمت شرطة المحافظة خلايا من تنظيم القاعدة، وآخرين وصفتهم بعصابة جرى فصلهم من ألوية العمالقة، بالوقوف وراءها.



وأفادت في بيان الاثنين، أن الأجهزة الأمنية بذلت جهوداً كبيرة للبحث والتحري والتعقب لمن "قام بالتقطع ونهب آليات قوات العمالقة وعددها خمس آليات (قاطرة - إسعاف - طقم نيسان على متن شاحنة صغيرة- طقم عسكري)".

