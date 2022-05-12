شكرا لبحثكم عن خبر حفيد نبي من أنبياء الله.. الكشف عن نسب الرئيس اليمني ”رشاد العليمي” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر اعلامية ونشطاء، عن نسب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي.

وبحسب المصادر فإن الرئيس العليمي، ينتمي نسبة للشجرة الطاهرة والطيبة، وهو حفيد التبابعة والمكاربة، وحفيد النبي هود عليه السلام.

وذكرت المصادر أن نسب الرئيس "العليمي" حفيد التبابعة والمكاربة كما يلي: (رشاد بن محمدبن علي بن راجح بن علي بن اسماعيل بن حسن بن هادي بن محمد بن ناصر بن علي بن صلاح بن كول بن احمد بن سويدان بن محمد بن غيلان بن محمد بن شبعان بن نسر بن عمرو بن دهمه بن دهم بن شاكر بن علهان بن ربيعه بن الدعام بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل بن جشم بن خيران بن نوف بن بتع بن زيد بن عمرو بن همدان بن مالك بن زيد بن اوسله بن ربيعه بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن النبي هود عليه السلام).

وفي السابع من أبريل الماضي، أصدر الرئيس اليمني السابق، عبدربه منصور هادي، قرارا رئاسيا يقضي بإقالة الجنرال الأحمر من منصبه، كما أعلن هادي نقل صلاحياته بالكامل لمجلس القيادة الرئاسي، يتكون من ثمانية أعضاء برئاسة الدكتور رشاد العليمي، وتم تشكيله من مختلف المكونات اليمنية لاستكمال المرحلة الانتقالية في اليمن وتحقيقا للسلام.