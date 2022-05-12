شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصورة.. شيرين أبو عاقلة أمام مبنى تاريخي في صنعاء أثناء زيارته قديمة لليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادية لمراسلة قناة الجزيرة الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة التي قتلت، الاربعاء، برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وأظهرت الصورة الصحفية شيرين أبو عاقلة، أمام قصر "دار الحجر" غرب العاصمة صنعاء، خلال زيارة لها إلى اليمن قبل سنوات طويلة.

وقتلت الصحفية في قناة الجزيرة القطرية، شيرين أبو عاقلة، (51 عاماً)، صباح اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاشتباكات في جنين في الضفة الغربية المحتلة.

ودانت شبكة الجزيرة "اغتيال" صحفيتها شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي "بدم بارد" في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الشبكة في بيان إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا في فلسطين شيرين أبو عاقلة برصاص حي (...) بينما كانت تقوم بعملها الصحفي... وهي جريمة مروعة تنتهك الأعراف الدولية"، داعية المجتمع الدولي إلى "محاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعمدها استهداف وقتل أبو عاقلة عمدا".

وذكر مسؤول فلسطيني أن القوات الإسرائيلية "اغتالت" شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها لمداهمة في مدينة جنين التي شهد غارات مكثفة للجيش في الأسابيع القليلة الماضية مع تصاعد العنف.