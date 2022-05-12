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شبوة.. مقتل وإصابة 3 أشخاص في اشتباكات مسلحة وسط مدينة عتق

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المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شخصين وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، جراء اشتباكات مسلحة وسط مدنية عتق في محافظة شبوة (شرق اليمن). 

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "اشتباكات مسلحة اندلعت، صباح اليوم، بين مسلح مجهول وأفراد من قوات ما تسمى بدفاع شبوة في محيط فندق الخليج وسط عتق". 

وأضاف المصدر "أن خلافا نشب بين جنود من قوات دفاع شبوة على متن طقم تابع لها كانت تحاول إلقاء القبض على مسلح مشتبه به يستقل دراجة نارية، وتطورت إلى اشتباكات مسلحة". 

وأفاد المصدر "أن المسلح بدأ بإطلاق النار على الجنود ما أدى إلى مقتل أحد الجنود وإصابة آخر قبل أن يقوم الجنود بقتل المسلح". 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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